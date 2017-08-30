廣州著名珠江夜遊 9月1日憑證實名購票
珠江夜遊是廣州著名的旅遊行程，廣州市客輪公司為了安全管理的因素，9月1日起珠江夜遊正式實施實名制購票，工作人員會在閘口查驗，「人、證、票」一致才能登船。
遊客買票時，要出示有效證件，包括外國人的護照、臺胞證、港澳居民來往內地通行證，以及二代身分證、戶口名簿、海員證、解放軍軍官證、警官證以及廣東省居住證等。除了在售票視窗實名制購票外，自助售票機和微信購票也增加「身分驗證」操作項目，遊客只需提供有效證件資訊，持證掃描識別後即可完成購票取票。
據瞭解，珠江有東江、西江和北江等支流，在廣州匯合，景色十分秀麗。豪華遊船分別從大沙頭碼頭和天字碼頭起航，沿途會經過海印橋、廣州大橋、海心沙、廣州塔、獵德大橋，兩岸燈光閃爍，全程約70分鐘左右。
(旺報)
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