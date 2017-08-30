零星衝突瑕不掩瑜 世大運圓滿閉幕
台北世大運稍早圓滿落幕，儘管開幕式曾遭陳抗團體鬧場，但閉幕式只剩幾起零星抗議衝突，瑕不掩瑜。
內政部葉俊榮部長閉幕式後表示，感謝所有為賽事安全默默付出的工作人員，這段時間各單位各司其職不眠不休辛勞努力，就是為了將世大運做到盡善盡美，賽事期間國境進出流暢，交通疏導通順，未發生重大治安事故，也讓各國選手台臺灣良好的治安環境與風土人情留下美好印象，這些都是全體工作夥伴共同努力的結果。
葉俊榮指出，世大運從爭取到順利舉辦，感謝社會各界投入，世大運不僅是一場國際運動會，更是讓世界看見台灣最好的機會。
葉俊榮強調，雖然賽事已結束，但各國選手、貴賓可能至各處觀光旅遊，因此除請移民署持續便捷選手出境外，也請警政署加強國境機場安全維護的勤務，對於可能前往的觀光景點如著名風景區、大型夜市、夜店或PUB等人潮聚集處所，也要持續加強維安工作。
葉俊榮最後提到，從賽事籌備開始，便秉持「中央全力支援、地方全權負責」原則，移民署進行國境安全與服務，警察機關提供人力、裝備支援，並結合國安團隊及中央相關部會資源，滿足地方各項維安需求。
他說，這段期間不論賽事安全維護，或賽事期間整體治安、交通狀況，都讓各國選手感到十分滿意，這次世大運成功舉辦，讓世界看到台灣的實力，中央與地方在這次合作的過程中，也累積許多承辦大型活動的經驗，彌足珍貴。
(中時)
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