優步新執行長剛接班就頭痛
叫車服務業者優步（Uber）新執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）才剛確定接班，隨即又傳出負面消息。華爾街日報報導美國司法部初步調查優步海外行賄嫌移，而惠普企業執行長惠特曼（Meg Whitman）也爆料優步董事會內部分裂。
內情人士透露，美國司法部正初步調查優步是否違反《境外貪腐行為法》（FCPA）。美國法律禁止企業為了拓展海外業務，而向海外政府官員行賄，但目前無從得知司法部是否會展開正式調查，也不確定司法部調查範圍鎖定單一國家或優步在全球的眾多區域市場。優步發言人稍早證實公司正在配合司法部調查。
(工商)
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