世大運小將猛猛的 林立初登場猛打賞

林立結束世大運後，在今日中職生涯首場初先發，就單場5打數3安打，敲初生涯首轟，此役也完成生涯首盜。(資料照 中央社記者吳家昇攝)

Lamigo桃猿今面對中信兄弟展現驚人火力，生涯初登場的林立單場繳出猛打賞表現，並在生涯首打席就轟出全壘打帶動氣勢，全隊全場狂敲18支安打，並在第4局打下8分大局，終場以14比7大勝中信。

今年季中選秀第二輪被桃猿選中的林立，結束世大運後，向球團報到後就直接在一軍扛下先發，生涯首打席就開轟，單場5打數3安打，為球隊打下兩分打點，還有1次盜壘成功，中職首役就打出火力，並奪下單場MVP。

此役第4局成為勝負分水嶺，桃猿打者面對中信先發投手洪宸宇，在保送過後連敲3安打下兩分，中信隨即換上鄭凱文救火，但一樣遭到狙擊，又被擊出5支安打，桃猿單局灌下8分大局奠定勝基。

雖然中信也把握得分機會急起直追，但還是無力逆轉，終場以7比14吞敗，桃猿洋投賽格威，主投7局，被擊出８支安打，失6分、4分自責分，拿下第13勝，獨居勝投王。

(中時電子報)