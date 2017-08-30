史上最離奇的事故 戰機被自己炮彈擊落

F-11虎式戰機曾是美國海軍藍天使表演隊的座機。(圖/美國海軍)

說來難以置信，戰機發射的炮彈有可能打到自己。1956年，專門研發海軍戰機的格魯曼飛機公司(Grumman)正在測試自己的新戰機F-11虎式(Tiger)，就在試驗機炮對地攻擊精準度的時候，戰機被不明物體擊傷，造成擋風玻璃和引擎的故障，倒底是怎麼回事？後來發現這架戰機居然是被自己剛打出去的機炮擊毀的。

大眾機械(Popular Mechanics)介紹這則很離奇的事故。像所有的格魯曼戰機命名法一樣，F-11也是一種貓科動物，它被取名為「虎」，表現的快速靈活，F-11是美國海軍航艦上的第2種超音速戰鬥機，最高極速可達到1.1馬赫。不過它在測試時，發生了自己擊落自己的意外。

1956年9月21日，試飛員湯姆．阿特里奇(Tom Attridge)正在進行對地攻擊的機炮測試，他將戰機機鼻向下20度朝海面衝去，然後發射20公釐機砲長達4秒鐘，然後他持續向下俯衝準備第2波攻擊，結果1分鐘後，他的擋風玻璃突然爆裂，而且他戰機引擎也出現奇怪的雜音，他當下趕緊準備回航，結果戰機的狀況很糟，在試圖返回格魯曼長島機場，戰機幾乎是摔在跑道上並且起火，阿特里奇一條腿骨折，所幸後來搶救成功。

阿特里奇的事故報告指出，他被自己打出去的機炮擊落。(圖/網路)

阿特里奇原本以為自己是受到鳥擊，但事故調查卻中卻發現他的引擎葉片裡有幾顆扭曲的20公釐機砲，顯示他是被自己剛才打出去的機炮給擊落的。原來雖然機炮的發射速度很快，但是在這些炮彈受到周圍空氣的阻力而迅速減慢飛行速度。而打完一輪炮彈的老虎戰機卻持續向下加速，逐漸趕上炮彈，然後等於是撞上一群機炮當中。

阿特里奇遇到的第2起自己擊落自己事故，這枚麻雀飛彈在發射出去就己失控，很快就要砸到自己。(圖/網路)

阿特里奇在得知事故原因後，大嘆自己是「世界最倒楣最離奇的飛行員」，不過他沒有就此離開飛行任務，在休養6個月又回到飛行任務當中。不過他的倒楣運卻沒有完結，1973年6月20日，阿特里奇和另一名飛行員彼得．巴維斯所共同駕駛更新式的F-14雄貓戰鬥機(Tom Cat)，在他們試射AIM-7麻雀空對空中程飛彈(Sparrow)時，這枚飛彈一打出就發生引擎故障，開始向上翻滾，立刻就打中繼續往前飛的F-14，戰機因此失控，所幸阿特里奇和巴維斯都成功彈射逃生。在經歴2起自己擊落自己的事故後，阿特里奇仍然繼續在格魯曼公司服務，直到1997年過逝，享年74歲。

F-11虎式戰機仍屬初期的超音速戰機，所以服役數量不多，美國海軍只購買了200架，到F-8十字軍式(Crusader))和F-4 幽靈2式(Phantom II)等飛得更快、性能更好的飛機投入使用後，F-11就淡出了航艦甲板。不過虎式仍然很優秀，至少擔任過美國海軍的藍天使特技飛行隊的座機。

(中時電子報)