柯P熊貓面膜初體驗 Yahoo TV實習生的Idea
台灣人才外流之際，Yahoo TV卻積極找尋校園優秀人才、向下扎根，今年暑假展開首屆Yahoo TV產學合作實習計畫，針對淡江、輔大、世新傳播科系，從暑假開始進行為期1年的實習，不僅提供學生實戰經驗，還祭出與正職人員相當的薪資水準(換算時薪)，開學後可彈性排班、以該月實習總時數來算薪。
實習生林芳如說，台北市市長柯文哲之前上直播節目，小組開會想到蒐集市面上的動物面膜讓柯P現場敷臉，沒想到造成網友轟動、大量踴躍留言，是很珍貴的實戰經驗。
林芳如說，做政論性節目直播發現，部分網友政治色彩鮮明，藍、綠可能現場吵起來，專屬導師(Mentor)教導實習生要「帶風向、轉議題」，試著讓網友不要在同一議題上打轉太久，這是訓練說話、拋議題的最好機會。
首屆Yahoo TV產學合作實習計畫總共提供14個實習機會，實習生們共參與15個自製節目、高達200場直播。
(中時)
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