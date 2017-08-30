麗明營造熱血做公益 16年捐血8000袋
16年來捐出8000多袋熱血的麗明營造，今天（30日）由麗明營造董事長吳春山、中市府民政局長周永鴻帶頭挽袖捐熱血，6部捐血車在市議會廣場一字排開蔚為盛況，總計捐出1061袋熱血，正值農曆7月及暑假用血高峰期間，捐血人數銳減，捐血中心憂心血庫安全量，很多役男也響應「役」起來捐血。
「暑假‧農曆七月」，已然成為麗明營造捐血活動的關鍵字，因2001年的一次聚會，吳春山得知暑假期間是用血量高峰，卻因一些民俗禁忌讓捐血意願較為低落，血庫經常吃緊，造成不少遺憾，因此吳春山遂發起捐血活動。
從自己總部辦公大樓上下樓層開始號召，從第1年1台捐血車募得125袋熱血開始，年年舉辦，最高紀錄曾來到1110袋，今年捐血中心完成1061袋捐血紀錄，這16年來共捐出8000多袋熱血。
暑假期間常有血庫存量不足情形，為讓需要的人都能獲得幫助，麗明營造與民政局、市議員何敏誠等人舉辦「役起熱血、讓愛相隨」捐血活動，捐血有30多次紀錄的周永鴻帶著同仁及替代役男，組成熱血團隊，捐血量逾5萬cc。
捐血中心主任孫淑蓉感謝這場捐血活動有如及時雨，今天剛好需求2200袋的血源大出庫，農曆7月及暑假學生返鄉捐血人數銳減，麗明營造長達16年來的捐血善舉，挹注枯「血」期，讓需要輸血的人獲得最關鍵的幫助。
周永鴻表示，役男中有的首次捐血，原本懷著忐忑不安心情，但捐血後發覺自己的微薄之力，也能幫助需要幫助的人，不只有榮譽感，以後會加入捐血行列。
何敏誠表示，透過捐血公益活動，為台中血庫挹注備用血液，給急需使用者，達成「捐血一袋、救人一命。」
台中市國際蘭馨交流協會理事長楊琇惠帶著娘子軍捐血助陣，為了鼓勵更多人願意來捐血，特別送給捐血人的「萬用資料袋」，讓捐血人可以一袋換一袋，袋袋都幸福，做公益不缺席，再完成一項「美麗任務」。
(中時)
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