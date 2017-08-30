英首相梅伊首度訪日 日英高峰會將聚焦安保合作
英國首相梅伊（Theresa May）30日抵達大阪，進行3天的訪問。這是梅伊就任首相後首度訪問日本。日本首相安倍晉三30日先在京都以茶會和晚餐會款待梅依，兩人還將舉行高峰會談。
30日下午抵達日本大阪伊丹機場，安倍先邀梅伊到京都表千家舉行茶會，用寫有安倍的外祖父、前首相岸信介親筆字的茶杯奉茶，隨後到京都迎賓館晚宴款待梅伊，兩人非正式會談約75分鐘。
外務省表示，兩人在餐敘中言及北韓試射導彈問題，一致認為北韓的挑釁行動是前所未有的深刻和重大威脅，絕對不容允許。兩人也同意將對北韓更進一步加強施壓，美日將在聯合國等繼續合作，同時將要求中國扮演更重要的角色。
兩人也對東海、南海情勢等交換意見，一致同意為了維持基於法治的國際秩序，日英將持續緊密合作。
梅伊31日將赴海上自衛隊橫須賀基地參訪，並視察護衛艦等，還將出席日本政府的國家安保會議的特別會議，並與安倍舉行正式的日英高峰會談，會後將發表有關日英安保合作等的共同宣言。
(中時)
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