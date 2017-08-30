夠阿莎力！華銀生育補助大增20倍 一胎10萬！

重賞結婚、生育，華南銀行端「厚切牛肉」！面對台灣結婚人口及生育率屢創新低，華南銀行為鼓勵適齡員工結婚、生育，即日起，提高員工結婚及生育津貼，結婚補助由1萬元大幅提高到3萬元，如果結婚雙方同為行員時，可分別申請；另生育補助由一胎5000元，一口氣提高20倍、到10萬元，如為雙胞胎則補助20萬元。

在華銀董事長吳當傑指示下，除津貼給與外，其他有關結婚及生育福利政策也很阿莎力！華銀指出，鼓勵結婚生育，華銀員工婚假14日，優於《勞基法》8日、安胎病假在30日內給予全額薪資，超過30日在3個月內給予3成薪資，優於《勞基法》的30日內給半薪，超過30日不支薪。產假及陪產假也依照法令規定給與，暢通的育嬰留職停薪申請管道，讓員工可以陪伴幼兒成長。

職場環境設計上，則提供女性員工友善工作環境，如設置哺集乳室等。同時，提供員工子女優惠托育措施，與何嘉仁簽約辦理企業托育服務，員工子女就讀其幼兒學校、安親學校及使用幼兒學校延長托育服務時，由華銀提供優惠措施。

另給員工子女教育獎助金，國小500元、國中1,000元、高中2,000元、大學4,000元。成績優異，會發給獎學金，國中800元、高中1,500元、大專2,500元。

(中時)