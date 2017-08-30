阿姑周遊是否離婚 關鍵點在「他」
80歲的知名製作人周遊（阿姑）前不久因小10歲的老公李朝永被周刊爆出和獅子會年約60歲女成員有曖昧，阿姑心情低落，甚至為情暴瘦至少12公斤，一度傳吃安眠藥自殺，後來她否認輕生，表示是身體不好吃了安眠藥又喝酒才暈倒，李也否認外遇，30日傳夫婦倆簽字離婚，李朝永說：「沒有的事，大家有看到我們去戶政事務所嗎？」
阿姑小兒子張志群否認媽媽和李已簽字，但離不離，近日會有答案，最終仍要看李的態度，「媽媽當然還是希望他悔改，安分留在身邊」。
阿姑這2個月來為了李朝永的桃色新聞夜不成眠，夫妻倆也因為吵架鬧到分房，事後周遊在2個兒子馮凱、張志群陪同下到新加坡散心，直播時又悲從中來，忍不著在鏡頭前哽咽。近來許多家庭聚會及新加坡行，照片中不見李朝永的蹤影，2個兒子不忍看媽媽傷心，今天花1天時間和李朝永溝通，李對緋聞有說什麼？張志群說「他是比較不容易認錯的人」，沒否認李朝永之前的緋聞。
外傳阿姑因李外遇，賣掉當年送老公的賓士車，實際上是又花了數百萬買新車給他，也給他上百萬現金，她難過又捨不得斷開這份夫妻情，仍希望他能陪伴她度過晚年。據知阿姑深愛李朝永，還是希望和好，2個兒子捨不得整天看媽媽愁眉苦臉，因此坐下來和李朝永溝通他們夫妻相處方式，張志群不諱言媽媽習慣性罵李朝永，他也常提醒媽媽要顧及李的男人自尊心，這段婚姻不管結果如何，他和哥哥馮凱希望媽媽開心最重要。
(中時)
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