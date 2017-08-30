穆迪預測今明年經濟成長 歐元區上修、美國下調

國際信評機構穆迪（Moody）周三公布「全球宏觀經濟展望報告」指出，在德國經濟穩健增長的帶動下，歐元區經濟可望加速成長，因此將歐元區今明年經濟成長預測上修至2.1％與1.9％，但卻調降美國今明年的經濟成長預測，分別由2.4％與2.5％下修至2.2％與2.3％，理由是上半年表現不如預期。

穆迪看好歐元區整體經濟表現，並調升德國、法國與義大利經濟成長預測。穆迪預估，德國今明年經濟成長可望達到2.2％與2％，法國今明年經濟成長則從初估的1.3％與1.4％雙雙調高至1.6％，而義大利則從初估的0.8％與1％雙雙上修至1.3％。

穆迪亦指出，由於美國經濟自今年開年以來表現「不如預期」，因此將美國今年經濟成長預測由初估的2.4％調降至2.2％。而美國明年經濟成長預測則從2.5％下修至2.3％，理由是對美國總統川普推動基建投資計劃欠缺足夠信心。

(工商)