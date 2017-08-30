屏東進入高齡社會 搶救獨居老人大作戰！
2003年80歲的作家齊邦媛，獨自前往桃園龜山長庚養生村勘查，載她的計程車司機問道「兒子呢？」她回答「我才80歲，有自己的生活要過。」一般人對獨居老人刻板印象多為「可憐」、「被子女遺棄」等，但事實上，「孤島式」獨居老人才是問題所在。
截至今年7月止，屏東縣65歲以上的老年人口已達15.54%，比全國平均多2%，已進入高齡化社會；其中高樹、車城、新埤、南州4鄉比例更超過20%，可說是超高齡社會。而全縣老年人口中，約2.2%為獨居老人。
縣府社會處長劉美淑說，屏東對獨居老人的定義有4種，但實際情況更為複雜。獨居是一種狀態，也是一種生活選擇，有人獨居但生活能自理，過得很好；有人和另一半或子女同住，但可能同住者無力照顧。所以有社交、健康、寂寞、貧窮等問題的「孤島式」獨居才是核心。
獨居老人也依有無急迫性，分為低、中、高危險3級指標。目前全縣低危險群有2701人，以社區關懷據點、家庭福利中心等介入服務；中危險群有100人，再加入社會處緊急救援系統及長照管理中心服務；高危險群則多以公費安置，約220人。
未來台灣社會只會愈來愈高齡，劉美淑說，強化獨居長者的社會安全網才能解決問題。屏東目前有404個村里，已有267個設立社區關懷據點，密度居全國數一數二。除了以社區力量進行關懷、送餐等服務外，結合郵務士、警察、居服員及民間團體，讓網路更綿密。
失智也是老齡社會的重要課題，目前屏東有1400多名失智長者配戴愛心手環，避免長者走失，未來縣府也將以BOT方式成立失智樂活園區，希望讓更多長者「老有所終」。
(中時)
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