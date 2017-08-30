傳為孟耿如鬧婚變 宥勝老婆現身表情是這樣

宥勝PO出一家四口全家福，感性告白：我愛你們。（取自宥勝臉書）

黃子佼為私怨拒絕與宥勝同台，原因引發外界揣測，今(30日)週刊再爆宥勝當時背著懷孕妻子追求合作偶像劇《22K夢想高飛》女星孟耿如，讓黃子佼不滿，宥勝也因此與妻大吵鬧婚變。然而宥勝繼以「我們很好」否認婚變傳聞，剛剛又在臉書PO出幸福全家福照，向妻兒告白「我愛你們」。

宥勝與黃子佼恩怨越演越烈，今日又爆出宥勝為此與妻子大吵一架，夫婦倆鬧婚變，不過宥勝隨即透過臉書澄清婚變傳聞，坦言對造謠者感到悲憤，「因為你們做了非常不好的事，而且以我家人為主題在擾亂社會，擾亂他人。」

而剛剛宥勝又PO出一家四口全家福照，感性向家人告白，「不管世界怎麼樣，希望永遠能這樣。微笑，幸福，在一起。今日收工紀念。我愛你們。」而宥勝老婆臉上洋溢著幸福笑容，也被網友大讚超美！

(中時電子報)