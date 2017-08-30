是戰車！開學首日 學生暑假作業大亮點

屏東地磨兒國小3年級學生黃宥熏（右）的暑假作業，做了一輛戰車，讓人大開眼界。（潘建志攝）

屏東泰武國小在開學日獲贈1輛校車，讓位於山區佳興部落的孩子們能安心上學。（潘建志攝）

暑假結束學校開學，屏東縣地磨兒國小3年級學生黃宥熏的暑假作業，竟做了一輛戰車，讓全校師生都「驚呆了」！另外泰武國小的佳興部落因位於山區，孩子們上學不便，有企業在開學日捐出1輛校車，讓學生能安心上學。

地磨兒是原住民族實驗小學，開學日舉辦排灣本位課程博覽會，展出孩子們2個月暑假的學習成果。3年級學生黃宥熏和弟弟聯手，以1周的時間製作出1台裝甲戰車，不但可以瞄準，還能發射砲彈，讓人大開眼界。

黃宥熏非常喜愛戰車，決定利用暑假自製1台，在曾經在裝甲旅當兵的爸爸指導下，以紙箱、紙版、熱溶膠、塑膠板等材料，製作出超酷的戰車，不但外型逼真還能手動發射砲彈，他取名為「地磨兒qadaw號」，即「地磨兒太陽號」的意思。

泰武國小在莫拉克風災後遷至山下的永久屋部落，不過學區內的佳興部落仍在山上未跟著遷移，距離國小約40分鐘車程，父母只能天天來回奔波接送孩子，或將孩子寄住在平地親友家中，非常不便。

富邦人壽捐出1台全新校車，在開學日贈送給學校，未來12名佳興部落的幼兒園及國小學童，都能坐著舒服的校車上學。昨日搭上新車，大家都非常開心，直說以後就不用麻煩爸媽了。

(中時)