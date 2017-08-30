國際金牌烘豆師陳志煌，解說台灣咖啡的特性。（廖志晃攝）

魚池鄉長陳錦倫，希望將台灣精品咖啡推上國際舞台。（廖志晃攝）

台灣咖啡12強＋1賽事後，咖啡農、業者齊聚交流切磋。（廖志晃攝）

台灣咖啡細緻絕倫，輕烘焙展現特色

廖志晃／南投報導

台灣咖啡12強+1日月潭邀請賽，凸顯台灣咖啡的特質，賽事指定烘豆師陳志煌指出，台灣咖啡非常細緻，以輕烘焙方式最能展現獨特的風味；但是，淺烘焙相對容易呈現豆子本身的缺點，那也是農民要克服的栽培管理技術。

魚池鄉長陳錦倫表示，比賽結束是另一個開始，因此，特別邀請2013年北歐盃咖啡烘焙賽冠軍（ Nordic Barista Cup）陳志煌，針對此次賽事烘豆的用心和經驗，向來自全國各地的咖啡農、業者講解，希望能帶動栽種、烘焙技術的提升；未來，也將帶著13支得獎的咖啡到全國各地舉辦品嘗分享會，藉此提升台灣精品咖啡的質與量。

陳志煌指出，咖啡豆對於烘焙的反應非常敏感、細緻，只要環境變數有微小的差異，就可能造成明顯或非常巨大的影響。咖啡是2種味道的綜合體，其一是產區風味，其二是烘焙風味，烘焙愈淺則產區風味愈多，焙度愈深則烘焙風味愈多，這兩個味道像是翹翹板的兩端。

而台灣豆的翹翹板平衡感迥異於國外豆，根據美國SCA（精品咖啡協會）的國際烘豆標準數據58／63烘台灣豆，烘焙風味會遠遠蓋過產地風味，所以，今年台灣咖啡12強+1日月潭邀請賽時，他將數據調成75／85，以更淺的焙法展現出台灣豆子的原始風土氣味，嘗試找出台灣咖啡的烘焙曲線。

(中時)