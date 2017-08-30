世大運》最好的主人! 台北世大運落幕 英雄大遊行接力登場

台北世大運中華代表隊閉幕典禮進場受到全場觀眾熱情歡呼，本屆世大運創下史上最佳26金34銀30銅表現。(鄭任南攝)

阿根廷選手帶著我國國旗繞場。(鄭任南攝)

籌備6年、動員超過1萬8千名志工，9萬工作人員投入，2017年台北世界大學運動會30日圓滿落幕。這項我國史上最大型綜合運動賽會，從不被所有人看好，到成為全民運動，創造1億4千萬元驚人票房，令世界141個國家地區留下深刻印象，更讓中華健兒被全世界看見。

歷經12天的緊湊賽事，台北世大運閉幕典禮一甩開幕進場陰霾，8366名自全球各地運動菁英齊聚一堂，從運動員進場就掀起第一波高潮，包括巴西、加拿大都舉著「謝謝你，台北」標誌繞場，阿根廷更披著中華民國國旗進場，不少國家更與觀眾戴上相同國旗假髮，場面令人感動。

2017台北世大運閉幕典禮，典禮舞台燈光炫目。(鄭任南攝)

2017台北世大運閉幕典禮，表演節目之一台北號彩繪大船緩緩駛入會場。(鄭任南攝)

12天前開幕典禮，運動員進場一度因為場外陳抗團體，致使選手進場大亂，國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛說，「記得我說過，『美好的事值得等待』，6年的努力，台北讓各國運動員留下人生中最美好的回憶。」馬提辛更入境隨俗，兩度用中文道謝，「我必須說『謝謝』、『謝謝你們』。」

作為東道主，陳建仁肯定所有觀眾的進場支持，「我們用舉世無雙的熱情，證明我們是最好的主人，我們做到了!這塊土地上，現在留下各位的汗水和淚水，全國人民備感榮耀、與有榮焉。」

台北市長柯文哲致詞略帶哽咽，將FISU會旗移交給2019主辦城市義大利拿坡里，感激世大運團隊這段期間的努力，「感謝郝龍斌市長成功申辦世大運，在大家都不看好的情形下，完成這艱苦的任務。因為有你們，才有機會向世界證明我們的力量，台北才更有自信。」

閉幕典禮緊扣世大運主題For You For Youth的精神，由創意總監李明道、導演葛大中領軍組成的跨領域編創設計團隊呈現，表演嘉賓星光熠熠，「靈魂歌姬」家家、董事長、徐佳瑩、滅火器樂團獻唱，知名DJ林哲儀、紀曉君，為典禮壓軸嗨到最高點。

聖火熄滅，不過還有機會見到中華健兒，「英雄大遊行」慶祝活動將於31日下午4時，於總統府前凱達格蘭大道盛大登場，與所有中華隊分享世大運成功的喜悅與感動。

(中時電子報)

2017台北世大運閉幕典禮，台北市長柯文哲與國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛致詞。(鄭任南攝)