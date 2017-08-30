閉幕場內罵憲兵被法辦 獨派人士圍警局要求放人

獨派人士包圍警局，要求放人。（胡欣男攝）

獨派人士包圍警局，高聲要求警方放人。（胡欣男攝）

今晚世大運閉幕場內，隸屬蠻番島嶼社的陳姓男子舉著「台灣不是中華台北」布條，被維安內衛區的憲兵阻止，雙方發生衝突口角，陳疑似以台語辱罵憲兵：「你眼睛是被鬼幹到喔！」憲兵將他抬到松山分局，提告妨害公務，晚間10時許已移送至北檢。

不過，20多名與陳同去世大運的獨派人士，隨後趕到松山分局要求見陳一面，並高聲要求警方放人，警方表示依法行政，要求他們離開，雙方在分局一樓推擠對峙，警方築人牆擋住他們。

10時許，警方依妨害公務罪嫌將陳移送，10多名聲援的獨派人士也跟著到北檢。

(中時)