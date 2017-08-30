解農業區的渴！南投國姓鄉擴大灌溉區

國姓鄉多條溪流水量豐沛，但水力設施並不普及，圖為北港溪糯米橋。（廖肇祥攝）

南投縣國姓鄉可灌溉農業區，佔了整體耕作面積15.66％，對農作栽培效率影響甚大，為了地盡其利，國姓鄉公所提報「灌區外農田水利設施更新改善計畫」，將申請千萬經費，新增水利設施。

根據國姓鄉公所統計，南投縣國姓鄉耕地面積，依南投縣政府主計處104年統計資料共有6074.52公頃，其中經農田水利會施作的灌溉設施所灌溉的面積有951公頃，僅占總耕作面積的15.66%，且全南投縣的灌溉面積僅占耕地面積的21.02%，對農作栽培影響甚大。

國姓鄉灌溉水源主要引自烏溪上游的南港溪、北港溪兩支流，再加上部分山澗溪流，國姓鄉公所計畫提報14個子案，範圍包含國姓村、大旗村、北港村、長豐村、北山村、南港村及乾溝村地區，計畫新增5700公尺的水路，增加46.45公頃的灌溉面積，計畫經費預估1600餘萬元。

國姓鄉長丘埔生認為，國姓鄉的經濟命脈是觀光休閒農業，而灌溉系統是農業發展的基礎，因此積極爭取灌區外農田水利設施，希望這次灌區外土地的提案能夠納入水利會的灌溉區，盡快提供國姓良田方便的灌溉水源。

(中時)