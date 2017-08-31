SBL》晴天霹靂！施顏宗左膝重傷下季報銷
身為SBL上季冠軍的台北達欣，新球季還沒開打，就先迎來空前噩耗！2015年選秀狀元「阿飛」施顏宗確定將因左膝前十字韌帶斷裂，下季提前宣告整季報銷，阿飛無奈表示，「或許我在農曆7年期間，忘記趕緊先去拜拜吧！」
施顏宗是在28日DLIVE長佳夏季籃球聯賽首役出戰台銀時，不慎造成左膝重傷，如今除了檢查出前十字韌帶斷裂，左膝側韌帶也有撕裂傷勢，整體傷勢比想像中嚴重許多，更糟糕的是，他必須等到10月初才能開刀修復。
「因為目前我必須先把側韌帶傷勢治好，且等待膝蓋瘀血清除，然後才可開刀修復左膝前十字韌帶，現在我只能說，下個球季不可能打了，」施顏宗說，「接下來我會全心全意放在復健工作上面，期待自己能夠早日回到場上。」
隨著施顏宗的提前宣告下季報銷，也讓達欣衛冕難度增加不少，因為達欣雖簽回上季總冠軍賽MVP蘇翊傑、林宜輝與「印度姚明」布拉，連2季年度MVP周儀翔卻跳槽中國CBA江蘇同曦，整體戰力難免會打些折扣。
如今又毫無預警少了爆發力驚人的施顏宗，代表達欣其他球員下季必須扛下更多得分重擔，包含張家榮、黃鎮等鋒線，甚至是張智峰、林冠綸等老將，一切都看才剛上任的總教練范耿祥，要怎樣克服這次的危機了。
(中時電子報)
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