獨派人士世大運鬧場 北檢訊後諭令限制住居

30日晚間世大運閉幕場內，隸屬蠻番島嶼社成員的陳姓成員舉著「台灣不是中華台北」布條，被維安內衛區的憲兵阻止，雙方發生衝突口角，陳疑似以台語辱罵憲兵：「你眼睛是被鬼幹到喔！」，憲兵將他抬到松山分局，提告妨害公務，晚間10時許已移送至北檢，檢察官訊後諭令陳男限制住居後請回。

警方調查，30日晚上7點半左右，於世大運閉幕典禮時，陳姓男子拿著一面「台灣中國，一邊一國」旗子，進入台北田徑場東11區觀眾席揮舞。由於攜帶具政治性的旗幟違反世大運會場規定，因此遭憲兵隊沒收該旗並將陳帶離會場。

陳男隨憲兵隊回到分局後，要警方把旗子還給他，並辱罵憲兵隊及松山分局警方，當場被警方依妨害公務上銬逮捕偵辦。

不過，20多名與陳同去世大運的獨派人士，隨後趕到松山分局要求見陳一面，並高聲要求警方放人，警方表示依法行政，要求他們離開，雙方在分局一樓推擠對峙，警方築人牆擋住他們。

10時許，警方依妨害公務罪嫌將陳移送，10多名聲援的獨派人士也跟著到北檢。檢方諭令請回後，群眾凌晨仍在北檢聚集。

(中時)