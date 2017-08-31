要債不成反要搶 街頭全武行警壓制逮人

新店警分局警員到場壓制逮人。（翻攝自臉書）

新北市新店區中正路某熱炒店前30日晚間11時許發生鬥毆事件，新店警分局獲報到場壓制，帶回2名嫌犯及2名被害人，所幸傷者輕傷並無大礙，警方初步調查，疑似雙方有借貸關係，動手那方到場要求對方還錢，遭拒絕轉而動手行搶，雙方因此發生衝突，詳細事發原因待警方進一步釐清。

(中時)