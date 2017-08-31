開學首日 永和警向學生宣導反毒、反詐騙

永和分局與扶輪社至永平中學向學生宣導正確的觀念，避免學生誤入歧途。（葉書宏翻攝）

永和分局與扶輪社至永平中學向學生宣導正確的觀念，避免學生誤入歧途。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局近年來的犯罪統計資料顯示，青少年犯罪以毒品與詐欺犯罪為大宗，因此與永和扶輪社為了建立學子的正確觀念，避免吸毒傷身，或遭詐騙集團利用當車手，特別選擇永平中學為第一站，宣導反毒、反詐欺的觀念，希望學子平安度過青少年的求學生涯。

學齡中的孩子易在同儕團體的簇擁下參與不法情事，其中以毒品犯罪問題最為嚴重，甚至因為毒品而衍生其他的犯罪行為，如少年車手及賣淫行為。有鑑於此，永和分局與扶輪社至永平中學向學生宣導正確的觀念，避免學生誤入歧途。

宣導內容除了邀請基督教晨曦會介紹毒品種類及危害，並請戒毒成功者分享其切身經歷外，永和分局也特別介紹時下包裝多元精美的新興毒品種類，希望青少年不要因一時的好奇去施用，傷害自己的身體，甚至衍生其他的犯罪行為。

目前永和分局偵破詐欺集團的案件中，經比對歸納，發現有二個趨勢，第一、擔任車手的年齡層有下降的趨勢，比如以分局今（106）年偵破的簡姓、盧姓及沈姓主嫌詐欺集團案件為例，其中不乏剛畢業的高中生或在學學生擔任車手。第二、在查獲的車手身上，常常發現會有毒品，或者驗尿有毒品反應，在在顯示毒品為犯罪之源頭。

永和扶輪社社長莊恩智表示，反毒與預防犯罪宣導活動是永和扶輪社社區服務的重點項目，緣起於該社前社長黃佐吉先生捐獻100萬元並號召其他社友共同成立「反毒社會服務基金」，針對毒品的危害，從事各項宣導與防制犯罪活動。他認為從教育面著手，提供在地莘莘學子進行毒品的認識、了解毒害的影響、建立正確的反毒觀念，能幫助青少年面對毒品誘惑時能堅定拒絕，勇敢說「不」！

永和警分局長葉爾煙表示，毒品危害國人身體甚鉅，常常很多人因為吸毒導致膀胱萎縮，甚或造成死亡，而很多犯罪行為都是從吸毒開始。詐欺則是讓很多民眾除了損失財產以外，甚至因損失金額過於龐大而自殺的案例，也時有所聞。因此政府特別將毒品及詐欺案件的查緝，列為二大重點工作。

(中時)