印度撤軍後 一場更激烈的戰略較量恐正逼近！
中印28日暫時結束邊境對峙，對後續的外交、軍事博弈，以及國內政治輿論，既是一次難得的調整喘息契機，但或許也意味著變本加厲地調兵遣將，以及深層次地戰略較量。
印度外交部29日消息，印度總理莫迪將於9月3日至5日前往中國參加金磚國家領導人廈門會晤。一方面，印度此舉是想將撤軍與金磚會晤之間形成關聯，既是為了給莫迪政府找台階，同時也為平息印度國內民間輿論的不滿情緒。而西方媒體宣揚雙方依據協議各自撤軍，是暗示中印間存在利益交換和秘密外交的「澶淵之盟」，給中方製造輿論壓力和戰略被動。
據新浪軍事報導，事實上，印度宣布莫迪訪中國參加金磚會晤前撤軍，本身就是就「借坡下驢」的難得時機，對莫迪這樣一個自印度複雜政體和宗教環境中搏殺出的務實政治人物而言，是不會錯過這個自找台階的機會。
綜合分析，印度撤軍絕對只是暫時權宜之計，因此中國對印度總理莫迪參加金磚五國廈門會談，應當保持高度的政治戒備，絕不能被印撤軍表像所迷惑，以一貫友善寬容的態度處理涉印事務，讓這個先前兇相畢露的「屠夫」，僅因變換了一副偽善面孔，就從中國拿走它夢寐以求的好處和利益。其次，中國應抓住印方撤軍的有利時機，加快中印邊境一側的軍事部署，持續加大對印度軍事優勢和高壓態勢，因為「以鬥爭求和平則和平存，以妥協求和平則和平亡」。
(中時電子報)
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