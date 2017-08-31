川普： 被北韓勒索25年 談話不是答案

美國總統川普30日推文表示， 面對北韓政權，「談話不是答案」。(圖片取自美聯社)

美國總統川普30日推文表示， 25年來，美國和北韓一直在談，並被勒索了25年，面對北韓政權，「談話不是答案」。

川普的推文與川普政府其他官員表示仍然不放棄與北韓進行包括對話在內的外交手段相異，令外界對川普政府的北韓政策，益發混淆。

川普在推文中並說明所謂的被北韓「勒索」指的是什麼，一般認為這是美國前政府曾提供北韓糧食和其他援助，以期換取平壤放棄核武計劃承諾。

針對川普的推文，美國國防部主管亞洲事務前助理部長鄧志強表示，「如果總統認為談判無法解決問題，他認為什麼能解決呢？」

在北韓29日飛越日本領土發射中程導彈後，美國國務卿提勒森告訴福斯新聞，美國將繼續與包括中國在內的盟邦共同透過外交途徑，希能把平壤帶回談判桌。

美國國防部長馬提斯30日被問及川普推文是否代表美國在北韓問題上，已放棄外交管道時說，「沒有」，「我們永遠不會離開外交解決方案」。

美國一名官員告訴CNN，「經濟、軍事、外交，都是桌上的選項」。

(中時)