追飛機大計畫，遠東航空告訴你ATR試飛班表

網友丁寬拍攝的遠航ATR新機降落畫面。圖：遠航提供

丁寬拍的飛機夜間降落畫面。圖：遠航提供

完成逃生驗證空服組員喜極而泣。圖：遠航提供

遠東航空編號B-28068的ATR新機已經進入第四階段驗證檢查了，不少飛機迷已經看到它的本尊並拍到美美的照片，甚至有熱情的網友拍到新機的身影主動與遠航分享，遠航也提供9月牌的試飛表給飛機迷。

遠航指出，全台各地的飛機迷還沒拍到不要感到可惜，由於目前驗證仍持續在進行，所有航迷可以根據該機9月份新機的飛行班表，在遇到遠航ATR新機時舉起手跟它說聲HI，同時拍下它美麗的身影與大家一起分享，9月下旬有機會拍到夜景喔！

遠航希望在不久的將來可以讓大家體驗它的空中服務，在這之前不妨先來追飛機吧！

(工商)