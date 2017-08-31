世大運我選手奪26面金牌 東森購物也送消費者26面一兩金牌
世大運昨晚間閉幕，中華隊勇奪26面金牌，東森購物在賽事期間推出「世大運金牌預測王」，也將信守承諾台灣選手奪下總數26面的金牌，就送出26面一兩紀念金牌給準確預測中華隊總金牌數的消費者們，以單面1兩純金金牌價值約5萬3千元計算，東森購物將送出總價近140萬的金牌。
東森購物大手筆搭上世大運熱門話題，也成功帶動東森購物旗下網路購物、電視購物與型錄等通路會員的購物頻率，整體消費額較去年同期成長3成以上。
根據體育署在賽前為台灣隊設下11金的目標，這次世大運台灣健兒勇奪26金、34銀、30銅的空前佳績，比體育署原本預估的11面金牌數還多兩倍；東森購物也表示，這次活動最多人預測中華隊將拿16面以下的金牌數，但隨著開賽後中華隊幾乎每天都有金牌進帳，也令人信心大增，愈到比賽後期，愈多消費者預測中華隊將拿16面以上的金牌數。
東森購物表示，國人觀賽熱血沸騰，帶動運動商品大賣，在為期12天的世大運期間，東森購物網觀察到國際品牌的體育用品銷售量較去年同期成長超過2倍。
機能性服裝與戶外用品裝備的銷售則早在6月中旬開始成長，因夏季與暑假接連來臨為戶外活動旺季，加上7月瓊斯杯國際籃球邀請賽於台北開打，業績成長動能看俏，因此東森購物看準一波波接踵而來的的體育商機，在世大運期間推出金牌預測活動，透過金牌魅力加持，成功吸引30萬人次參加活動並刺激消費頻率，藉著世大運話題達到銷售高峰，帶旺整體體育相關商品銷售。
另一方面，天氣熱宅在家觀賽吃零食的消費者也不少，餅乾零食、飲料罐頭與泡麵等商品因中元節檔期同樣於8月中旬開跑的力道加乘，零食與飲料的整體銷售量較7月成長30%，泡麵與即食商品類則成長50%以上。
(工商)
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