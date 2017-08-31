台灣捐款80萬美元賑災 美媒： 對加緊拉攏川普具加分作用

台灣捐款80萬美元振災，美媒認為這對拉攏川普有加分作用。(圖片取自美聯社)

我國政府宣布捐款80萬美元給德州休士頓，協助哈維颶風賑災。美國媒體指出，毫無疑問，捐款給德州對台灣努力拉攏川普政府，具加分作用。

《Washington Examiner》報導，台灣人與德州人沒有很多共同之處。但在語言文化和8,000英里的海洋相隔下，台灣人知道熱帶風暴是什麼，因為台灣每年夏季和秋季都會遭到颱風。

報導說，「中華民國（台灣）政府」外交部周三宣布，捐款80萬美元給德州休士頓地方政府做為哈維颶風賑災救濟金，援助哈維風災受害者。這是一份憐憫的禮物，休士頓不會忘記這份慷慨；但這也是一個戰略性的禮物，川普總統上台後，台灣一直加緊努力，與美國在地區內結盟。毫無疑問，捐款給德州對台灣的努力有加分作用。

(中時)