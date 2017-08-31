作家洛杉基：半裸台獨妹 丟了「那個國家」的臉！

世大運30日閉幕典禮，一名獨派裸妹將訴求寫在身上，並在觀眾席拉標語表達訴求。（中央社）

世大運閉幕典禮上，竟然成為民主鬧劇的露天劇場！反年改的退休軍公教以「國家榮譽」為重，在閉幕式上收斂，竟著了獨派的道！自由作家洛杉基直指，獨派人士一邊罵反年改群眾在世大運開幕式上抗議，丟國家的臉，但自己卻在閉幕儀式上，狠狠地丟「這個國家」的臉，毫無下限！

洛杉基點出，首先出場，自然是那個罵「拿著國旗、叫『中華民國加油』的群眾，是一群『被中國洗腦的奴才』」的蔡X貴教授，他領導「台灣國」群眾，拿著「台灣國國旗」進場吆喝，證明他們才不是被中國洗過腦的奴才，而是一群被「日本帝國」洗過腦的三腳倭奴！

另一群舉著「台灣獨立」標語的年輕男女，可是賣力演出到連衣服都脫了！在半裸的背上寫著「台灣獨立」。

洛杉基痛批，如果說反年改群眾是丟「這個國家」的臉，那麼這群「台灣國」群眾，赤身裸體在外國人面前，不是更丟「那個國家」的臉？而「那個國家」八字還缺那麼一大撇呢！

(中時電子報)