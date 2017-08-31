德驚見超級未爆彈 疏散7萬人

德國法蘭克福日前驚見一顆二戰時期的未爆彈。(圖片取自thelocal)

德國法蘭克福日前驚見一顆二戰時期的未爆彈，為進行拆彈作業，防有意外發生，周日約疏散7萬民眾，這將是二戰以來將是當地為移除未爆彈進行的最大規模疏散。

據了解，這顆未爆彈為英國製造，該炸彈是HC 4000，暱稱為「超級強彈」，是英國軍隊空襲時使用，炸彈重1.8公噸，長2公尺，在威斯丹區一建築工地發現，，因其威力足以炸彈整條街。警方表示周三拆彈作業，因為炸彈體積龐大，估計約有7萬人須進行疏散，意味該市的十分之一人口將受到影響，估計於周日中午前完成疏散，現場已派出警方派駐現場，目前並無危險。

去年聖誕夜德國南部城市奧格斯堡（Augsburg）市中心也曾驚現二戰遺留的1.8噸英國炸彈，當局在耶誕節疏散周遭5萬4000位居民。

(中時電子報)