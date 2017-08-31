吳德榮：熱低壓今明恐成颱 各地降雨機率增
世大運已在昨(30)日圓滿落幕，不少網友對於賽事其間各場館所在地的天氣狀況深感慶幸，沒有遇到惡劣天候攪局。不過氣象局表示，今明兩天，台灣地區受到熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，今日臺灣東半部、北部、南部地區、馬祖及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣，午後其他地區有短暫雷陣雨。氣象局目前針對宜蘭縣、台東縣及屏東縣發布大雨特報，請留意恐有瞬間強降雨。
氣象專家吳德榮則是在《洩天機教室」中分析，「熱帶性低氣壓今日進入南海，有比較好的發展條件，今明兩天即有機會發展成颱風。最新歐洲模式(ECMWF)、日本模式(JMA)、美國海軍模式(NⅤG)及美國模式(GFS)皆模擬有發展為輕颱的趨勢」。吳德榮指出，目前各國模擬大都朝向北北西，也就是朝向香港方向前進，周日可能登陸港澳、廣東一帶，但是理論上仍有一定的不確定性，應持續觀察，不可輕忽其他的可能性。至於珊瑚颱風持續朝日本方向前進，雖未直撲日本陸地，但往來台日的旅客仍需留意珊瑚颱風最新動態。
今日各地高溫仍在32-35度左右，仍嫌悶熱，紫外線指數多為過量級，澎湖縣為危險級，民眾務必注意防曬及補充水分。
(中時電子報)
文章來源：吳德榮《洩天機教室》氣象應用推廣基金會
文章來源：中央氣象局報氣象FB
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