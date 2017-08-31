新商機！收購退貨再轉賣 他年賺3億

一名美國商人沃西卡(Jimmy Vosika)腦筋動得快，以相當低的價格收購消費者退掉的物品，再轉賣給愛撿便宜的民眾，這種另類商機，為他賺來約1100萬美元(約台幣3億)。(圖片取自達志影像)

美國店家消費者喜歡退貨，而這些退貨最後流向哪裡？一名美國商人沃西卡(Jimmy Vosika)腦筋動得快，以相當低的價格收購消費者退掉的物品，再轉賣給愛撿便宜的民眾，這種另類商機，為他賺來約1100萬美元(約台幣3億)。

許多家庭用品和工具被退貨給零售商或亞馬遜網站(Amazon.com)後，因為零售商不會冒險再賣可能被亂用或零件失蹤的家電或產品，怕出問題，所以就以每1元算15分錢到35分錢，約1.5折~3.5折價格賣出。

幾年前，沃西卡在全國零售商退貨部門工作的朋友，說服他收購一些退回來的貨物後，他發現這個商機後，創辦電視零件與配件網站ShopJimmy.com。，三年前在明尼蘇達州開設「MN居家用品賣場」，一開始商店面積為1500平方呎，現已擴充至近7萬平方呎。MN居家用品賣場第一年開業，賣掉87萬元的商品，今年預計營收將達1100萬元(約3億元)，該公司年銷售額約為2000萬美元(6億)。

而這股商機也吹向一些想賺外快的人，任何想賺外快的人，都可向Liquidation.com等網站、地方拍賣場、或物流公司買退貨，明州居民巴林傑(Alan Barringer)在拍賣場買下幾個托盤的Home Depot貨品，然後在跳蚤市場和車庫拍賣轉售，讓他賺了不少零用錢。

(中時電子報)