哈威颶風已釀24死 洪水又再吞噬2市

德州阿瑟港居民被迫在淹水的市民中心避難。(美聯社)

哈威颶風(Harvey)已經在德州造成至少24人死亡，目前休士頓(Houston)雖仍有許多居民被洪水困住，颶風帶來的洪水又淹沒了另外兩個城市阿瑟港(Port Arthur)和博蒙特(Beaumont)，並且已經波及到鄰近的路易斯納州。

哈里斯郡(Harris)當地時間周三早上發現兩具遺體，其中一人的卡車遭洪水沖走，另一人曾被看到在深水中游泳。當地氣象學家表示，自過去幾天以來洪水水位終於首度開始下降。但在靠近海岸的阿瑟港，洪水仍讓搜救人員難以接近受困民眾。

博蒙特的傑佛遜郡(Jefferspon)的官員表示，上百人被洪水困住，許多人若爬不上屋頂就爬上閣樓或車頂上，一名女性的車因洪水拋錨後，手中緊抱年幼孩子在水中漂流了1哩左右，才被搜救人員拉上船，雖然小孩只有體溫過低，但該女性不性死亡。阿瑟港和博蒙特的避難所都人滿為患。

CNN氣象學家說博蒙特和阿瑟港在24小時內，降下了66公分左右的豪雨，而且還在下。美國國家颶風中心的氣象專家說，哈威的威力已經下降，但週三晚上會持續在德州和路易斯安納州部分地區降雨。

美國總統川普(Donald Trump)在造訪過遭到哈威肆虐的地區後，表示深感同情，但他承諾的援助遭到共和黨提議的法案威脅，共和黨為了要找到蓋川普提議的、美墨邊境牆的資金，想要砍8.76億美元的聯邦緊急資金，現在這法案很可能會暫停。

儘管颶風已經離開休士頓，但官員警告該市北邊的堤防有可能會潰堤，導致水淹過附近房屋屋頂，休士頓一名警員Steve Perez在出門上班的途中不幸溺斃。

國家颶風中心週三警告，致命性水災會持續肆虐德州東南部和路易斯安那州西南部，哈威預計會轉弱和往東北前進，為密西西比州、田納西州和肯塔基州帶來雨量。

(中時電子報)