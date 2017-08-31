俄證實曾收川普律師來信 但沒回覆

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示有收到郵件，但沒有讓普丁知道。(圖片取自美聯社)

美國總統川普在競選期間，被爆曾積極尋求在俄羅斯莫斯科興建川普大樓的商業建案，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三證實他曾收到川普集團當時的法律顧問柯恩（Michael Cohen）的電子郵件，要求協助建案，但他並未回覆這封信，也沒有讓普丁知道。

根據美媒爆料，俄羅斯商人塞特（Felix Sater）曾數度寫信給川普律師科恩（Michael Cohen），吹牛說自己與普丁關係很好，他可以幫忙促成在莫斯科建造1棟川普大樓一事，成功後一定可以為川普的政治地位加分。

CNN電訪佩斯科夫，他表示確實收到該封電郵，內容提及一家俄國公司和某些個人計畫在莫斯科興建大樓，但這類商業計畫不是克林姆林宮的工作，所以沒有回覆，因為每天實在收到上萬封電郵，不可能都一一跟普丁通報。

(中時電子報)