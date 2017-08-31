撞船事故頻傳 美海軍否認遭駭客攻擊
美國海軍雖然今年已經發生了4起撞船事件，導致17名士兵因此喪生，並使得許多人開始懷疑有駭客攻擊，但美國海軍官員今天表示沒有跡象支持這個可能性。
美國海軍作戰部長、上將約翰‧理察森(John Richardson)說，海軍已經投入了大量精神在調查潛在駭客攻擊上，目前仍在調查是否有某種侵入，才使得美國海軍6月和8月分別發生，費茲傑羅號驅逐艦(USS Fitzgerald)和馬侃號驅逐艦(USS John S. McCain)在太平洋上，分別發生撞船事故的事件。
雖然有人認為很可能是駭客攻擊，並導致美國海軍震驚、重新審視整個艦隊的訓練，但理察森否認，並表示這只是大眾猜測而已。他在海軍臉書的直播中表示，海軍將繼續深入調查，但他想要向大眾保證，至今尚未發現任何跡象顯示是駭客攻擊。
費茲傑羅號6月17日在東京西南外海，和一艘菲律賓籍貨船MV ACX Crystal發生碰撞，費茲傑羅號水線上被撞出一個大洞，導致部分船艙淹水，艦長艙也被催毀，導致7名士兵死亡。馬侃號8月21日在前往新加坡時，和賴比瑞亞籍的油輪Alnic MC發生相撞、部分船艙浸水，5名士兵因此受傷、10人不幸死亡。
(中時電子報)
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