8月31日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

世大運圓滿落幕 台灣可以很團結

台北世大運落幕，中華隊拿下26金、34銀、30銅，高居獎牌榜第3名，創下史上最佳成績，激起全民參與的熱情，台灣舉辦這場世大運獲得空前成就。蔡英文總統昨晚在臉書發文說：「台灣可以很團結，這是今年夏天我們一起體會的事。」

世大運逆轉勝 柯P攀高峰

2017台北世大運雖歷經開幕典禮的陳抗風波，但化危機為轉機，不但中華隊創下史上最佳成績，昨天更獲得FISU主席讚許是他看過「最好的賽事之一」，伴隨閉幕典禮上滿場國人的歡呼，世大運的成功不僅讓世界看見台灣，台北市長柯文哲也被看好將再創個人政治生涯的新高峰。

氣場太強 票房叫好叫座

台北市主辦第29屆世大運，創下多項紀錄，包括中華隊有史上最佳表現，還有賽事門票、周邊商品賣得「嚇嚇叫」，創下許多第一次。中華隊在這次世大運表現亮眼，拿下90面獎牌排名第3，令人關注的是，郭婞淳在舉重58公斤級比賽，以抓舉107公斤、挺舉142公斤，總和249公斤奪金，改寫了世界紀錄；鄭兆村驚天一擲，擲出91.36公尺成績，成為台灣世大運標槍史上第1金，更破了亞洲紀錄。

蘋果日報

閉幕式 6千警 完封陳抗150人

世大運昨進行閉幕式，為防止開幕式脫序狀況再發生，警方動員6216名警力，在台北田徑場、小巨蛋四周設置3道防線，出動警犬、防爆車、無人偵防機，將現場圍成銅牆鐵壁，維安果真滴水不漏，昨雖有12個團體、約150人在場外表達訴求，但僅有零星爭執，2名男子強闖管制區遭押走，另有1名男子進場後舉政治標語勸阻不聽被抬離，幸均未影響選手安全，世大運也圓滿落幕。

哈維30死 暴雨量破美紀錄

已衰減成熱帶風暴的哈維颶風，在美國德州降下紀錄空前的暴雨後，昨轉再登陸12年前受卡崔娜颶風重創的路易斯安納州。哈維帶來的雨勢料持續到周五，風災至少奪走30條人命。台塑在德州廠區沒受損但停工6日。我政府捐出80萬美元（約2412萬元台幣）幫助救災復原。

飛彈嚇日 金正恩嗆「還會射更多」

北韓國營電視台昨公開「火星-12型」中長程彈道飛彈，前天從首都平壤順安區發射升空的影片，官媒朝中社證實領導人金正恩坐鎮指揮，稱此為牽制美軍太平洋重鎮關島的「前奏」，未來將朝太平洋試射更多飛彈。聯合國安理會同聲譴責，要求北韓停止飛彈計劃，但未頒布新制裁令。

聯合報

一事不二議 王金平公開槓蘇嘉全

民進黨以「一事不二議」方式表決「前瞻基礎建設第一期特別預算」案，引發藍營反彈。過去從未評論新國會議事的立法院前院長王金平，昨天首度公開批評現任院長蘇嘉全曲解議事規則。蘇嘉全反批，所有做法都是按議事規則，王金平應「摸摸自己良心」，看過去國民黨都怎麼處理議事。

經營權紛爭 教部：國語日報是政府捐助

教育部終身司長黃月麗昨天說，國語日報就是政府捐助的財團法人，但仍會是獨立法人，教育部不會「接收國語日報財產」，而是協助改選董事會、回歸正常運作。黃月麗說，教育部將要求國語日報在十月中旬前完成董事會改選，並修正捐助章程，由教育部指派至少二分之一以上董事、設監察人等，並報送年度預算書至立法院審議，也應建立組織、人事、會計及內部稽核等制度。

推本土更要讀 余光中：古文貼近閩南語

高中國文課綱擬大刪文言文比率引發爭議，中山大學榮譽教授余光中昨天指出，白話與文言、台灣與中華文化，都不應一刀切斷。文言文是幾千年中華文化的載體，延續了老祖先幾千年來的思想、看法和結晶，「如果把它拋掉不用，我們就會變成沒有記憶的民族！」國文教學及寫作應文白、中西、古今調和。民進黨政府推廣本土語言，反而更要念貼近閩南語的文言文。

自由時報

國發院土地案 將送法辦

行政院黨產會現正調查，國民黨二○○五年出售國發院土地予元利建設，是否有賤賣情事。因交易案的時間點與售價，皆牽涉馬英九台北市長任內的都市計畫變更案，且都市計畫時間也跨足馬任總統時期，馬當時兼任國民黨主席，交易案是否涉及「公務機關圖利」爭議，黨產會也著手釐清。黨產會委員直言，該都市計畫案疑為國民黨量身訂做，「這個案子辦完應會移送北檢」！

工業局長真除 射三箭解產業缺地

經濟部工業局長呂正華代理半年後、昨正式真除。他表示，針對目前產業界最關心的「五缺」之一、即工業用地缺乏，短期內將祭出前瞻計畫中的「在地型產業園區」、工業區提升容積率、輔導生產聚落等「三箭」來增加產業用地；經濟部代理部長沈榮津也說，缺地、缺水、缺電、缺工及缺人才等「五缺」問題，經濟部將密集安排會議，積極尋找對策來解決。

中國反韓 現代汽車銷量減、被斷料

南韓最大車廠現代汽車（Hyudai）表示，中國合資企業北京現代公司的四家工廠，上週全數被迫停產，主因被關鍵燃料箱的供應商以未付款項為由切斷供應；經過協商後，週三中午恢復生產。南韓今年部署薩德飛彈防禦系統後，和中國外交關係陷入緊張，現代汽車上季在中國銷量大減六十五％，為繼樂天集團後又一受中國反韓潮「懲罰」的韓企。

(中時電子報)