台灣英雄大遊行 傳民進黨要求拿黨旗挨批

今天下午4時「台灣英雄大遊行」將登場。圖為相關單位日前舉辦記者會，說明遊行規畫。（資料照,張潼攝）

台灣英雄大遊行今登場，網路瘋傳民進黨新北黨部便簽，要求黨職人員穿政黨背心、拿黨旗。(擷取自洪孟楷臉書)

世大運台灣代表團勇奪26金、34銀、30銅，得牌數排名第3，創台灣在世大運史上最亮眼成績，為感謝選手，「台灣英雄大遊行」將於今天下午登場。國民黨文傳會副主委洪孟楷PO出民進黨新北黨部便簽，該活動要求黨職人員穿政黨背心、拿黨旗，洪怒批「這種只想搭便車、搶鏡頭的做法，令人搖頭」。

世大運台灣選手拚出好成績，教育部體育署與台北市政府規畫「台灣英雄大遊行」，今天下午4時由吉普車、大巴士載著選手們，從總統府前凱達格蘭大道出發。今天的遊行將由楊俊瀚領隊出發，沿路發送3萬支旗幟給民眾，目前確定棒球隊不會參加遊行，戴資穎、鄭兆村都會現身。

中華隊英雄大遊行將登場，網路瘋傳民進黨新北黨部便簽，要求黨職人員穿政黨背心、拿黨旗。對此，洪孟楷怒轟這種只想搭便車、搶鏡頭的做法，令人搖頭；而不知道民進黨認不認爲自己是中華民國的一員，否則怎麼拿個國旗慶祝，感覺像要他們的命！

他說中華隊這次將士用命拿下比預期好成績，這是所有國人的驕傲，他們是遊行的主角，任何與遊行不相干的標語、旗幟就請別出來！「讓體育歸體育，很難嗎？」

(中時電子報)