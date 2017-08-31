台灣英雄大遊行 傳民進黨要求拿黨旗挨批
世大運台灣代表團勇奪26金、34銀、30銅，得牌數排名第3，創台灣在世大運史上最亮眼成績，為感謝選手，「台灣英雄大遊行」將於今天下午登場。國民黨文傳會副主委洪孟楷PO出民進黨新北黨部便簽，該活動要求黨職人員穿政黨背心、拿黨旗，洪怒批「這種只想搭便車、搶鏡頭的做法，令人搖頭」。
世大運台灣選手拚出好成績，教育部體育署與台北市政府規畫「台灣英雄大遊行」，今天下午4時由吉普車、大巴士載著選手們，從總統府前凱達格蘭大道出發。今天的遊行將由楊俊瀚領隊出發，沿路發送3萬支旗幟給民眾，目前確定棒球隊不會參加遊行，戴資穎、鄭兆村都會現身。
中華隊英雄大遊行將登場，網路瘋傳民進黨新北黨部便簽，要求黨職人員穿政黨背心、拿黨旗。對此，洪孟楷怒轟這種只想搭便車、搶鏡頭的做法，令人搖頭；而不知道民進黨認不認爲自己是中華民國的一員，否則怎麼拿個國旗慶祝，感覺像要他們的命！
他說中華隊這次將士用命拿下比預期好成績，這是所有國人的驕傲，他們是遊行的主角，任何與遊行不相干的標語、旗幟就請別出來！「讓體育歸體育，很難嗎？」
(中時電子報)
文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。