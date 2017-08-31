閉幕式璀璨煙火秀！ 台北世大運畫下美麗句點

台北世大運30日圓滿落幕，主辦單位發射了79秒共3000多發的主題式煙火，來祝福各國好手；一改傳統在空中施放煙火的形式，憑藉高低不同施放點創造層次美學，為本屆台北市大運畫下美麗句點。

閉幕式璀璨煙火秀！ 台北世大運畫下美麗句點

為期12天的台北世大運，在台北市長柯文哲將FISU會旗交給會長馬蒂特辛後，「我們的主場」最後在象徵「祝福」的璀璨煙火施放下，畫下完美句點。

(中天)