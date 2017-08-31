影片)回應北韓挑釁 美海軍最新測試成功攔截中程飛彈

北韓4月在軍事遊行中展示過北極星導彈。(美聯社)

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因應北韓在周二早上再度試射飛彈，美國海軍在最近的測試中，在夏威夷外海成功攔截摧毀一枚中程飛彈。在此同時美國對北韓的態度也似乎轉為強硬，美國總統川普(Donald Trump)表示和北韓對談不是解決之道。

美國海軍用一枚標準飛彈SM-6進行這次試驗，美國導彈防禦局局長也表示，將會繼續發展導彈防禦科技，以領先不斷演化的威脅。川普週三早上在推特上對北韓飛彈試射表示：「美國過去25年來一直在和北韓對談和付勒索金，現在對談不在是答案。」

和過去北韓垂直對天空的飛彈試射不同，周二早上北韓試射的飛彈飛越日本北海道上空，日本首相安倍晉三說這是史無前例的嚴重威脅，傷害區域安全。

白宮週二的聲明也表示，川普說全世界都清楚接收到北韓最新的訊息，北韓威脅的行動只會使之被全世界孤立，川普強調現在不排除任何選項。

北韓今年2月起已經進行了14次試射，發射了21枚飛彈，發射的飛彈類型包括採用固體燃料的中程導彈北極星2號(Pukgukdong-2)、短程或中程導彈火星7號(Hwasong-7)、飛毛腿飛彈KN-17、液態燃料的中程導彈火星12號，以及液態燃料中程導彈火星14號。

(中時電子報)