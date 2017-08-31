昆凌被踢肚險流產 謝任達華出手相救
周杰倫愛妻昆凌和《魔戒》神射手奧蘭多布魯、任達華合作的新片《極智追擊：龍鳳劫》，昨在北京舉辦記者會，昆凌為了該片練了不少拳擊，只是當時一場她被人毆打肚子又飛踢的場面，原先昆凌要親自上陣，但她不知自己已經懷孕2個月，好在是任達華看布下去，要她用替身，否則恐怕引爆流產危機。
昆凌在新片中有不少打戲，而在拍《極智追擊：龍鳳劫》時，更已經懷上第二胎，不過起初昆凌不知情，在一場被人飛踢歐肚的場面本還打算親自上陣，可被同片的任達華阻止，由於場面激烈，當時任達華如沒開口，昆凌很有可能流產。
記者會上，任達華就笑說這是命運的安排，還說未來影視圈說不定會出現新的大明星，更透露能當周杰倫兒子乾爸！
(中時電子報)
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