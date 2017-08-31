中印對峙 外交談判激烈交鋒曝光
8月28日，印度外交部率先發布消息稱，中印雙方已同意結束洞朗對峙，軍事人員正在迅速撤離。中印在洞朗地區持續兩個多月的軍事對峙，終告落幕。隨後，大陸國務委員楊潔篪與印度總理莫迪顧問多瓦爾（Doval）的激烈言詞交鋒也被披露出來。
7月27日，負責外事工作的大陸國務委員楊潔篪和印度國安會顧問多瓦爾在北京談判，楊潔篪當面質問多瓦爾：洞朗地區「這是你們的領土嗎？」楊潔篪姿態反應了中國不妥協態度。而多瓦爾回應說：「難道任何有爭議的領土都會自動成為中國的領土嗎？」多瓦爾強調，洞朗該地是不丹的一部分，印度同不丹的條約使得印度有義務維護不丹的安全。 據了解，多瓦爾還說，中國對洞朗的聲索並沒有蓋棺定論，雙方應該同時撤軍，恢復現狀。
楊潔篪和多瓦爾激烈言詞交鋒之後，中印雙方在北京又開展了多輪談判。最終在8月28日，印度宣佈「中印雙方已同意結束洞朗對峙」，北京方面隨即證明此事，指「印方將越界人員和設備全部撤回邊界印方一側，中方現場人員對此進行了確認。中方將繼續按照歷史界約規定行使主權權利，維護領土主權」，洞朗地區對峙終告落幕。
(中時電子報)
文章來源：多維新聞網
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