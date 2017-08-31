宗教活動保持初心 神人都要智慧
獲登錄為國家重要習俗的雲林六房媽過爐活動，在老一輩民眾記憶中是一日心靈淨化之旅，累了身體但心靈沉澱。隨著信眾越來越多，一年香油錢多達2000萬元，擔綱爐主的初心越來越不容易維持，傳承需要神的加持，也需要人的智慧。
六房媽的神威老一輩津津樂道，每年過爐吸引10萬民眾隨香，有的發願、有的還願，如同多數宗教遶境心誠則靈，六房媽專屬雲嘉，令民眾感覺更親切。
六房媽300年來在5股34小爐之間搬遷，設置紅壇是不小開銷，早年多由經濟較佳的地方仕紳擔綱爐主，開銷經常多於香油錢，虧錢當作是奉獻做功德。
交通便利、資訊傳遞管道多了後，六房媽的盛名遠傳、信徒多了、紅壇變大了、過爐隊伍越來越長，但也衍生香油錢分配及爐主招募股東問題。
紅壇一年的香油錢估計2000萬元，開銷約1200萬元，雖然爐主的產生維持擲茭傳統，但紅壇的營運成本越來越大，插股、分紅因應而生，錢多是非多，信徒間齟齬白熱化。
今年還發生爐主因意圖更動紅壇位址被信徒罷免事件，神明的決定與現實考量間，已到了須有權宜措施之刻，今年首次發生擲茭產生的爐主仍是「爐主」，但由「執行爐主」代行其事。
對大部分信眾而言100、200元的香油錢不多，信仰依舊真心虔誠；但就國家重要民俗的角色來看，六房媽過爐習俗需有信徒智慧的抉擇，營造不受金錢干擾的環境，使300年傳統定格在淨化心靈的初衷。
(中時)
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