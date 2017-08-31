供品做公益 中市議員邱素貞為弱勢送暖
正逢農曆七月期間，包括東區南天宮等寺廟，陸續舉辦中元普渡活動，普渡儀式所準備的供品量多，今天透過市議員邱素貞服務處轉送給最需要的民眾，希望這些物資能幫助弱勢家庭省下一筆開銷。
市議員邱素貞表示，包括南天宮、順鳳宮、醒修宮每年農曆七月舉辦普渡活動結束後，都會提供部分供品，透過服務處、里辦公處、愛鄰守護隊、水噹噹關懷協會等單位，分送社區底層居民，表達關懷之意。
邱素貞說，這些供品內容都是日常生活必需物品，有白米、沙拉油、鹽、米粉、 麵條、罐頭等，非常實用。
今天一早，她與國光里長陳仁榮、國光里愛鄰守護隊總幹事陳雅惠等人，忙著將滿滿的物資整理歸位，服務處出動箱型車，載著這些物資，共分送給25戶弱勢家庭及邊緣戶，希望能藉由小小的心意及行動，拋磚引玉，把量多的物資分送給最需要的民眾。
受助民眾說，她家境不好，有了這些物資，就能省下一筆開銷，對她幫助蠻大的；吳秀春感謝各界善心人士的關懷，她祝福這些善心人士都順利、平安；洗腎中的游姓阿伯說，自己雖然身體不好，但是感受到大家的關心，讓他的病情都好了三分。
(中時)
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