「台灣國」大鬧閉幕式 女子場內「脫衣」表訴求

世大運閉幕典禮，獨派團體「台灣國」也大鬧會場。公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴，帶著好幾十人手持台獨建國的綠色旗幟要入場，遭到現場工作人員勸阻，一度和警方對峙。另外，還有一名台獨少女半裸上身，露出台獨字樣陳情，也立即遭到警方帶離現場。

「台灣國」大鬧閉幕式 女子場內「脫衣」表訴求

閉幕式才剛開始，台灣國成員就高舉布條旗幟，到小巨蛋外門口高喊口號，甚至有民眾闖入場內，脫衣表達訴求。一名女子穿著內衣，並在身上寫著台獨標語，鮮紅色的四個大字相當顯眼，但獨派團體大鬧開幕，讓場內民眾相當反感，要求他們離開會場。

(中天)