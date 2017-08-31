世大運閉幕「爛尾」收場 他遭網友點名「頭號戰犯」

DJ林哲儀在世大運表演，場面冷爆被網友砲轟。(圖/林哲儀臉書)

世大運昨天舉行閉幕式，並以「台北愛你Taipei Loves You」為主題，邀請眾多歌手輪番上台演出，不過第三段表演節目「美麗新世界」，被網友砲轟根本就是「爛尾」，甚至直接點名DJ林哲儀，是這場盛會的「頭號戰犯」。

林哲儀演出被轟是「爛尾」收場。(圖/本報系資料照)

世大運閉幕式由選手進場揭開序幕，採用「嘉年華遊行」方式更是炒熱現場氣氛，而壓軸登場的我國代表團，更是讓國人情緒沸騰到最高點，第三段表演節目「美麗新世界」時，由徐佳瑩、閃閃電光樂團、 DJ Mykal a.k.a.林哲儀、紀曉君接力演唱，徐佳瑩因為感冒未痊癒，加上選錯歌曲演唱，先是被網友砲轟狀況不佳又來打歌，接著號稱「台灣電音第一人」的DJ林哲儀登場後，竟瞬間讓現場氣氛盪到最低點，還未表演完就幾乎走掉一半的人，也被網友痛批是卻被是閉幕式的最大戰犯。

事後林哲儀臉書更是慘遭網友圍剿，紛紛留言痛批「凌遲觀眾17分鐘，夠你一輩子說嘴惹」、「雖然已經站上國際頂端，但可以不要出來丟臉了」，但也有人出面緩頰「聽得出來是用心挑選搭配，很有臺灣味」、「原住民曲調融合電音，這是新的嘗試很不錯」。

(中時電子報)