世大運閉幕 柯P頻向綠營示好
台北世大運在昨(30日)晚正式畫下句點，從台北市長柯文哲的演說與決策中，可以看出他藉這次機會頻頻向綠營示好，未來民進黨選擇與他合作的可能性很高。
台師大教授范世平在臉書發文，對柯文哲在世大運閉幕式的表現進行分析。他說，柯的演說中11次喊出台灣，並喊出福爾摩沙一詞，加上最後關頭允許「台灣國」等獨派帶旗入場，這些都可視之為他向綠營示好的跡象。
就演講內容而言，柯文哲除了肯定前市長郝龍斌，突顯自身高度，鏗鏘有力的措辭加上手勢運用，儼然有出來選總統的架式。但估計蔡英文會希望他繼續連任市長，以免2020年與之狹路相逢。
范世平也指出，以後台灣想再辦這種大型國際比賽難度恐怕很高，原因是大陸方面的阻撓可能增加。由於這次許多外國選手突破「奧運模式」，把我國國旗帶入場內，台灣問題真的被國際化了！
至於世大運活動該檢討的地方，范世平認為開放政治旗幟入場應有所考量，畢竟閉幕式變成統派與獨派大亂鬥並非人民所樂見，而且「反年改」或「台灣國」等陳抗團體也不能代表主流民意。
(中時電子報)
文章來源：范世平臉書
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