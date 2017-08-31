中市消防局「市民最想知道的火災應變常識」結果出爐
水火無情，發生火災時怎麼辦？市長夫人廖婉如加入義消婦宣大隊擔任榮譽大隊長，與消防局共同設計「市民最想知道的火災應變常識」，前3名為「如果逃不出去要躲哪裡？」「如何逃生，要往上跑？往下跑？」及「叫家人、逃生、打119及救火的順序為何？」
台中市7月間發生逢甲氣爆案，有民眾躲進浴室不幸罹難，3月烏日一場住宅火警，因延誤通報及未裝設住宅用火災警報器，造成祖孫四代4死悲劇，若擁有正確火災應變常識，可降低傷亡。
廖婉如說，她最困惑的是火災發生時如何逃生，共同設計問卷過程，讓她想到更多以往較沒有留意的部分，希望市民為心愛家人，一起想想如果家裡發生火災會遭遇什麼情形？應如何規畫逃生路徑？多一分準備及警覺，也多一分居家安全保障。
蕭煥章指出，共回收1萬多份「市民最想知道的火災應變常識」票選結果揭曉，「如果逃不出去要躲哪裡？」是民眾最憂慮，也是最想知道的火災應變常識。
「如果逃不出去要躲哪裡？」婦宣大隊長葉錦蘭提醒，應選擇躲在不燃隔間、門可以擋住煙及熱、有對外窗戶的房間；「如何逃生，要往上跑？往下跑？」判斷方式，則是在逃生路徑沒有煙、熱的情形下，原則往下逃生，但在地下室記得往上。
(中時)
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