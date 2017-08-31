川普安倍連日電話會談 欲迫北韓改變政策
北韓試射「火星12」彈道飛彈越過日本上空， 日本首相安倍晉三繼29日之後，30日晚間再度與美國總統川普舉行電話會談，兩人一致認為，應該對北韓進一步加強施壓，令其改變政策。美日領袖連續兩天舉行電話會談乃極為罕見的特例。
安倍30日晚間11時(台北時間10時)過後，在首相公邸與川普在電話中會談了約30分鐘，他提及已與南韓總統文在寅和澳洲總理滕博爾(Malcolm Turnbull)分別舉行電話會談，同時與訪日中的英國首相梅伊會談時，也針對北韓形勢交換了意見。
安倍與川普一致認為，美日兩國和美日韓3國將繼續在包括聯合國在內的國際社會上進一步緊密合作。
安倍會談後向日媒表示，「強行試射飛越日本上空的彈道飛彈乃極為危險的行為，各國領袖一致認為，必須在國際社會上對北韓加強施壓。今後美日、美日韓、英國等國際社會將進一步緊密合作使北韓改變政策。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。