川普安倍連日電話會談 欲迫北韓改變政策

北韓試射「火星12」彈道飛彈越過日本上空， 日本首相安倍晉三繼29日之後，30日晚間再度與美國總統川普舉行電話會談，兩人一致認為，應該對北韓進一步加強施壓，令其改變政策。美日領袖連續兩天舉行電話會談乃極為罕見的特例。

安倍30日晚間11時(台北時間10時)過後，在首相公邸與川普在電話中會談了約30分鐘，他提及已與南韓總統文在寅和澳洲總理滕博爾(Malcolm Turnbull)分別舉行電話會談，同時與訪日中的英國首相梅伊會談時，也針對北韓形勢交換了意見。

安倍與川普一致認為，美日兩國和美日韓3國將繼續在包括聯合國在內的國際社會上進一步緊密合作。

安倍會談後向日媒表示，「強行試射飛越日本上空的彈道飛彈乃極為危險的行為，各國領袖一致認為，必須在國際社會上對北韓加強施壓。今後美日、美日韓、英國等國際社會將進一步緊密合作使北韓改變政策。」

(中時)