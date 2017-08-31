孫儷摸陳曉屁股 鄧超吃醋手機螢幕摔碎

孫儷和鄧超是演藝圈模範夫妻。(圖／翻攝自孫儷微博)

鄧超把手機螢幕弄裂，上網討拍。(圖／翻攝自鄧超微博)

孫儷幫陳曉上藥。(圖／翻攝自youtube)

孫儷和陳曉主演的《那年花開月正圓》30日首播，身為老公的鄧超當然要支持愛妻，不過追劇追到太激動，竟把手機螢幕弄裂了，讓網友直虧「是吃醋了嗎？」

等了2年，孫儷終於又有新劇上映，除了她自己興奮外，老公鄧超也力挺，守著播出認真追劇，不過他卻自爆太激動，把手機螢幕弄裂了，還PO網討拍，問老婆「給報銷嗎？」

網友發現他的手機畫面剛好停在孫儷幫陳曉擦藥，劇中陳曉因被父親處罰打屁股疼痛哀嚎，孫儷前來查看，發現對方屁股的傷口，親自幫他上藥，網友笑虧「看到陳曉屁股那段吃醋了嗎？」

而他的逗趣發文，也引來不少人留言，有人虧他是不是新換手機，才故意這樣，還有人說「不報銷從你的零用錢扣」，要他省著點用。

(中時電子報)