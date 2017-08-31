藏中華國族意識 柯文哲世大運閉幕演講太驚人

台北市長柯文哲的世大運閉幕演講，是一場精心演出。（報系資料照 鄭任南攝）

台北世大運昨（31日）閉幕，市長柯文哲的演講11度提到「台灣」，也頻頻獲得全場喝彩。自由台灣黨政策部主任溫朗東分析，這是一場達到台灣政壇公開演說一線水平的表演，內容巧妙遊走在中華民國／台灣的界線，只拿他要的台灣符碼，卻把台獨主張當作包袱丟開。

溫朗東指出，獨派團體手拿台灣旗被擋在場外，最後開放一個人帶兩隻旗子進來（害怕帶太多會發送給更多人），明顯展露了柯文哲的中華國族意識。

而演說內容巧妙遊走在中華民國／台灣的界線：「我不讓你輕易進來舉台灣旗，但我的演講，不提中華台北，只提台灣，只提福爾摩沙。」柯抓住這條界線，拿走他要的台灣符碼，卻把台獨主張巧妙的當作包袱丟開。

這是很高明的政治操作。

溫朗東指出，這場這場演講很弔詭，明明是「感謝」的台詞，柯文哲卻說的激情有力，情緒飽滿到不太像是一般的感謝口吻。

這是表達失誤嗎？字詞內容跟演說語氣的矛盾？不，這是精妙安排的結果。

『這其實是一場雙軌演講。柯文哲透過「非語言訊息」，傳遞了潛藏在台詞下的第二軌內容。』

溫朗東說，柯文哲的第二軌，其實是用激昂的口吻，表達「被唱衰後，揮出全壘打」式的自信。這種情感與台灣人普遍缺乏的國族主義激情、運動場上的國家情懷相互融合：即使這麼多人不看好我（台灣），我還是可以贏得勝利。

這種情感巧妙的藏在謙卑的台詞下頭，感謝郝龍斌，感謝蔡英文，感謝萬名志工，感謝購票進場的觀眾……

謙卑的台詞，在郝龍斌的功勞議題上展現了高度，對於辛苦的志工與觀眾來說，也非常討喜。

如果第二軌直接化為台詞，雖然粉絲爽度會更高，但是也會讓一些「在乎政治人物風度」的人覺得太辛辣。如果第一軌真的用謙卑的語氣講，又會被覺得太過懦弱，甚至懷疑柯文哲缺乏魄力。

兩軌分工做得相當精巧而不著痕跡，是這場演說的最大亮點。

溫朗東表示，不管你喜不喜歡柯文哲，他各方面都在進化。如果你印象中的他還是2014的樣子，絕對會輸得很慘。

(中時電子報)