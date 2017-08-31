NBA》快點開打！林書豪：等不及新球季了
隨著NBA新球季開打時間越來越近，準備帶領籃網打出令人跌破眼鏡1季的林書豪，搶先在IG上表達迫不及待的心情，「就快要開打了！我已經等不及新球季。＃吉爾派崔克＃等待中＃未被選秀意志＃籃網加油」
會挑選自己上季跟吉爾派崔克的場上合照，林書豪除了展現兩人之間亦師亦友的好交情，也想告訴球迷未經選秀進入NBA的球員，仍可打出不錯的表現，吉爾派崔克先前還跟利佛特一起跟杜蘭特、納許練球，期許自己可再進化。
至於林書豪等待的2017-18年球季開打時間，首先是一共進行4場的季前熱身賽，第1場將於10月4日前往麥迪遜花園廣場遭遇老東家尼克，這場紐約內戰自然話題十足，新球季首場例行賽則在10月19日客場碰上溜馬。
不過林書豪31日也在推特上寫，「日常對話讓我很想睡，哈哈！」再次表達他渴望重新回到球場拚站的心情，畢竟籃網今年先後補進羅素、卡洛、克拉布、莫茲柯夫等先發級球員，可以打出怎樣成績，相信會讓球迷相當關注。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。