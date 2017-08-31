NBA》快點開打！林書豪：等不及新球季了

會挑自己與吉爾派崔克上季合照，無非是因兩人都是未經選秀進入NBA的球員。(取自林書豪IG)

隨著NBA新球季開打時間越來越近，準備帶領籃網打出令人跌破眼鏡1季的林書豪，搶先在IG上表達迫不及待的心情，「就快要開打了！我已經等不及新球季。＃吉爾派崔克＃等待中＃未被選秀意志＃籃網加油」

會挑選自己上季跟吉爾派崔克的場上合照，林書豪除了展現兩人之間亦師亦友的好交情，也想告訴球迷未經選秀進入NBA的球員，仍可打出不錯的表現，吉爾派崔克先前還跟利佛特一起跟杜蘭特、納許練球，期許自己可再進化。

至於林書豪等待的2017-18年球季開打時間，首先是一共進行4場的季前熱身賽，第1場將於10月4日前往麥迪遜花園廣場遭遇老東家尼克，這場紐約內戰自然話題十足，新球季首場例行賽則在10月19日客場碰上溜馬。

不過林書豪31日也在推特上寫，「日常對話讓我很想睡，哈哈！」再次表達他渴望重新回到球場拚站的心情，畢竟籃網今年先後補進羅素、卡洛、克拉布、莫茲柯夫等先發級球員，可以打出怎樣成績，相信會讓球迷相當關注。

(中時電子報)